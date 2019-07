Å sitte foran skjermene eller flippe på mobilen har nok mange tenkt på som mye mer miljøvennlig enn å sette seg på et fly til Syden. Men visste du at IT-systemer står bak ca. 2 prosent av verdens CO₂-utslipp, omtrent like mye som flytrafikken?

I Europa forbruker datasentre 10 prosent av elektrisiteten og står for 4 prosent av klimautslippene. Bare det å opprettholde bitcoin-nettverket globalt krever mer strøm enn hele Sveits forbruker.