«Norgesglasset» på NRK P1 legges ned

P1-sjef Bjørn Tore Grøtte sier at bakgrunnen er at de ønsker videreutvikling av radiokanalen.

– Det er ingen program som har gjort noe galt eller feil. Det er ikke derfor vi gjør endringer. Dette gjøres for å samle og engasjere flest mulig lyttere. Da må vi kontinuerlig utvikle kanalen og gjøre endringer. Akkurat nå var behovet for endring større enn programtitlene, sier han til Medier24.

Norgesglasset promoteres som «underholdende folkeopplysning fra hele Norge til hele Norge».

Grøtte sier han forstår at det vil komme reaksjoner, men at ledelsen har gjort et grundig forarbeid.

Det er ikke bestemt hva «Norgesglasset» skal erstattes med.

– Nå skjer ikke endringen før i januar 2020. Over sommeren nå begynner programmiljøet med å utvikle et nytt program, og det arbeidet vil fortsette utover høsten. Det er for tidlig å si noe mer om det nå, men det blir et nytt og litt annerledes direktesendt program med profilerte stemmer. Og kanskje litt høyere tempo og mer underholdning, sier Grøtte.