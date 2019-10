Om man ser bort fra at filmen er laget for å innsmigre seg hos det store kinesiske kinomarkedet, er Den avskyelige snømannen en søt og småmorsom liten film laget over et velkjent mønster.

Filmen er produsert av DreamWorks Animation, som også står bak suksesser som Shrek, Kung Fu Panda og How to Train Your Dragon, og kinesiske Pearl Studio. Selv om noen sekvenser fremstår som en animert turistreklame for Kina, er historien godt forankret i amerikansk moral. Animasjonen er ikke original, men selv om bildene er glattpolerte, er de pene å hvile øynene på.