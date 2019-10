I et essay i Morgenbladet for noen år siden hevdet Jan Kjærstad at fortellingen er undervurdert i norsk samtidslitteratur. «Språket til norske forfattere er uklanderlig, men hvor er historiene deres», spurte han.

Hva så med hans egne romaner? Varter Kjærstad opp med en skikkelig god historie i den nye Mr. Woolf? Det er vanskelig å svare et ubetinget ja til det, i hvert fall om man sammenligner med Berge (2017), Kjærstads forrige roman. Den hadde både et spenstig, underholdende plott og et satirisk blikk på norsk offentlighet etter 22. juli.