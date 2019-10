Den voldsomme dramatikken som preget skuespiller Sonja Wigerts liv under krigsårene, rommer så mange paradokser og utrolige vendinger at det kunne utgjøre en hel TV-serie. Hvorfor hennes liv ikke har funnet veien til filmen før, skyldes nok at hennes rolle som dobbeltagent ikke ble gjort kjent av svenske myndigheter før etter årtusenskiftet.

Jens Jonssons filmatisering starter der – med utgangspunkt i den tvilen som hvilte over Wigerts rolle under hele etterkrigstiden. Å la en svenske få være fortellerstemme i en norsk film om krigen, er en risikosport, men her gir det mening. Rolf Lassgårds svenske etterretningsagent, som åpner og runder av filmen, sitter på nøkkelen til sannheten om Wigerts innsats for norsk motstandskamp.