Frontfigur og vokalist i bandet, Chris Martin, sier i et intervju med BBC at bandet vil bruke et år eller to på å finne ut hvordan de kan turnere på en bærekraftig måte og ha en positiv innvirkning på klimaet.

– Vår neste turné vil bli den beste mulige klimamessige versjonen av en turné. Vi vil være skuffet om den ikke blir karbonnøytral, sier han.