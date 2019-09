Ny filmdirektør i Norsk filminstitutt

Kjersti Mo har 23 års erfaring fra ulike medier, blant annet som journalist, programleder, ansvarlig redaktør og direktør, sist som en del av ledergruppen i Egmont Publishing

– Jeg gleder meg til å se hvordan hun går løs på den viktige oppgaven. Samtidig vil jeg benytte anledningen til å takke Sindre Guldvog for den store innsatsen han har lagt inn som direktør i NFI, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V) i en uttalelse fra regjeringen.

Mo sier hun gleder seg til å forme et filminstitutt for framtiden.

Norsk film har aldri møtt sterkere konkurranse eller hatt større muligheter enn nå, begge deler er en del av det nye bildet som tegner seg. Da må vi prestere i verdensklasse for å at publikum skal finne, velge og elske norsk innhold også i fremtiden. Hvordan NFI best bidrar til at norsk innhold med levende bilder, om det er fiksjon, dokumentar, serier, spill eller annet, skal hevde seg fremover - det gleder jeg meg til å gå inn i sammen med spisskompetansen i NFI og relevante bransjer, sier Kjersti Mo i en pressemelding.