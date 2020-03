Mandag gikk det ut permitteringsvarsel til over 1000 ansatte i Den Norske Opera & Ballett, Det Norske Teatret, Oslo Nye Teater og Nationaltheatret.

Til sammen skal over 1000 kulturarbeidere helt eller delvis permitteres. Bakgrunnen er at man ikke har mulighet til å ha forestillinger under koronakrisen. Skuespiller Geir Kvarme på Det Norske Teatret føler seg tross alt heldig som tilhører et statsfinansiert teater.

Privat

– Vi sitter langt inn på en gren som er i ferd med å brekke, sier skuespiller Geir Kvarme.

Han peker på at de som er selvstendig næringsdrivende, sitter lenger ut på grenen.

– Men samtidig er det jo sånn at staten betaler nesten hele lønnen vår fra før. Da kan man jo diskutere samfunnsnytten med å dytte oss over på Nav. Vi kunne jo holdt oss i aktivitet på andre måter, fortsetter han.

250 ansatte permitteres ved Det Norske Teatret

På Det Norske Teatret avlyses nå alle forestillinger, prøver og annen aktivitet ut april. 250 ansatte blir permittert 80 prosent fra 14. april. Direktør Hans Antonsen forklarer i en pressemelding at billettinntektene utgjør 30 prosent av budsjettet.

– Det gjør teateret sårbart når vi må avlyse alt. Permittering av de ansatte har derfor tvunget seg frem for å kunne berge Det Norske Teatret og arbeidsplassene gjennom denne krisen, sier han.

Geir Kvarme, som nå permitteres, ser med bekymring på tiden etter krisen. Han spør seg hvordan publikums interesse skal komme tilbake.

– Man aner jo ikke hvor lenge det skal vare. Når er teater relevant igjen, liksom? Og vil man da bruke penger på å sette seg sammen i en teatersal? Jeg vil stå foran publikum og ha direkte kontakt. Jeg vil kjenne sukket og pusten fra publikum. Ikke snakke til en dataskjerm.

Beklager permitteringene på Nationaltheatret

Også Per Christian Ellefsen, kjent fra Elling, er bekymret for teaterets fremtid. Han tror det blir en utfordring å få publikum tilbake.

– Nå har alt dreid seg om å holde seg borte fra hverandre. Vi må tilbake til en situasjon der man kan glede seg til å oppleve ting sammen. Oppleve nærheten, øyeblikkene.

Kallestad, Gorm / SCANPIX

– Tror du folk vil ha vent seg til ikke å oppsøke fysisk samvær?

– Jeg er redd for det, men jeg blir veldig glad hvis jeg tar feil. Det kommer helt sikkert noe bra ut av korona, men vi som lever av å samle folk, vil trolig få noen nye utfordringer.

På Nationaltheatret der Ellefsen jobber, er hittil 137 forestillinger avlyst. Det fører til at 260 medarbeidere nå blir helt eller delvis permittert. Teatret legger opp til at man skal kunne komme raskt i gang igjen når restriksjonene oppheves.

– Selv om teateret mottar statsstøtte, er vi helt avhengige av egeninntekter for å kunne opprettholde en sunn drift. Når disse inntektene nå helt uteblir, er vi dessverre nødt til å sende ut permitteringsvarsler til mange av teaterets medarbeidere, sier Hanne Tømta, teatersjef på Nationaltheatret.

Mener at permitteringene ikke er saklige

Fagforbundet Teater og Scene bestrider grunnlaget for permitteringene.

«At publikumsrettet aktivitet bortfaller betyr ikke at virksomhetene må innstille all annen aktivitet.» skriver forbundet i en pressemelding.

De mener teaterene har gått for langt når de har valgt å stanse all drift. Mange oppgaver kan gjennomføres hjemmefra, eller tilrettelegges slik at smittevernet ivaretas, mener foreningen.

«Virksomhetene omtaler seg selv som en del av infrastrukturen for fri ytring, og de opererer med et samfunnsoppdrag. At muligheten for alternativ drift ikke benyttes bryter etter vårt syn med det oppdraget virksomhetene har fått fra offentlige myndigheter.»

– En tung dag i Operaens historie

Mandag ble det også besluttet at Den Norske Opera & Ballett holder stengt ut april. Det innebærer at 598 ansatte permitteres helt eller delvis.

– Dette er en tung dag i Operaens historie, sier administrerende direktør Geir Bergkastet til Aftenposten.

Han forteller at det har vært en krevende dialog med fagforeningene. Uenigheten har handlet om permitteringsgrunnlaget generelt. Han begrunner permitteringene med at krisen rammer økonomien hardt. Billettinntektene er på opp mot 700.000 kroner pr. forestilling på hovedscenen.

– Vi hadde i det lengste håpet på en annen løsning, men nå er det ledelsens valg å gjøre det på denne måten i en tid der Operaen ikke har inntekter, sier tillitsvalgt for operasolistene, Eli Kristin Hanssveen.

Alle forestillinger og aktiviteter i operahuset avlyses. De som har kjøpt billetter, blir kontaktet, og billetter til avlyste forestillinger blir refundert.

Jörg Wiesner/Den Norske Opera & Ballett

Oslo Nye Teater permitterer over 110 ansatte

Vidar Ruud

Også Oslo Nye Teater sendte mandag ut permitteringsvarsel til sine ansatte som følge av at teateret er stengt. 30 ansatte blir permittert 100 prosent, mens 80 ansatte permitteres 80 prosent. I tillegg blir rundt 50 tilkallingsvakter og musikere permittert fra 1. april fordi teateret ikke har oppdrag til dem.

I en pressemelding skriver Oslo Nye Teater at hvis de må avlyse alle forestillinger frem til sommeren, tilsvarer dette 120 forestillinger, 22 millioner i inntekt og 60 000 besøkende.

I tillegg er det bortfall av andre publikumsavhengige inntekter som servering og utleie. Oslo Nye er avhengig av 39 prosent egeninntekter for å kunne gå i pluss.

– Tung beslutning

– Dette har vært en tung beslutning å komme frem til, men vi mener likevel at dette er det beste for teateret på sikt. Denne krisen kommer til å merkes i lang tid fremover, og permitteringer er en mulighet for oss til å redde teateret slik at vi har en arbeidsplass å gå til når dette er over. Vi vil løpende vurdere når medarbeidere kan komme tilbake i jobb, sier direktør Jan Beckmann ved Oslo Nye Teater.

Han sier at dette skulle vært Oslo Nyes beste år på lange tider.

– Vi hadde utsolgte hus og stormende jubel i salongen hver kveld. Det er ulidelig trist å nå måtte gå den motsatte vei med å permittere de ansatte, og vi er oppriktig lei oss for at teateret har kommet i denne situasjonen.