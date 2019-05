Skuespiller Geoffrey Rush vant rekordsøksmål mot australsk avis

Oscar-vinneren vant først i april og så torsdag søksmål mot Nationwide News, som utgir avisa Daily Telegraph, som har hatt en artikkelserie på trykk der Rush anklages for upassende oppførsel overfor tidligere kollega Eryn Jean Norvill.

Artikkelserien av journalist Jonathan Moran dukket først opp i november 2017, etter at Rush og Norvill hadde stått på scenen sammen i stykket King Lear i 2015 og 2016. Hovedoppslaget hadde fått overskriften «King Leer» – verbet «leer» på engelsk betyr å sende noen et lystent blikk. På hovedbildet var Rush halvnaken på scenen, egentlig i rollen som kong Lear.

Ny rekord

Dommeren finner at en plakat i avisa og to artikler inneholder en rekke ærekrenkende formuleringer, inkludert at Rush framstilles som pervers og et seksuelt rovdyr, påstander avisa ikke hadde dekning for.

Dommer Michael Wigney finner at Norvill «har en tendens til å overdrive», melder BBC , og dømmer i 67 år gamle Rush' favør. Dommeren kaller avisens behandling av Rush for «hensynsløs, uansvarlig sensasjonsjournalistikk av aller verste sort», skriver The Sydney Morning Herald.

Rush får kompensasjon for tapt arbeidsinntekt og ærekrenkelser. Han ba i utgangspunktet om 25 millioner australske dollar i oppreisning, men fikk til sammen 2,9 millioner dollar, som er 17, 5 millioner kroner i dagens valutakurs. Det er fremdeles ny australsk rekord.

Anket

Nationwide News har anket dommen.

Nationwide News' advokat Tom Blackburn kommenterer at Rush prøver å kneble all kritikk av dommen og advarer om at forføyningen mot å sette anklagene mot ham på trykk igjen kan virke mot sin hensikt på metoobevegelsen.

Rush vant Oscar for beste mannlige hovedrolle i 1997 for sin skildring av pianisten David Helfgott i filmen «Shine» fra året før og ble nominert til priser for roller i «Shakespeare In Love», «Quills» og «The King's Speech». Han er også berømt for hans skildring av kaptein Barbossa i «Pirates of the Caribbean» -filmer.