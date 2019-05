Svensk #metoo-profil åpner for å navngi overgrepsdømte menn på nytt nettsted

Et nytt feministisk nettsted i Sverige, kalt Gardet, åpner for å navngi overgrepsdømte menn. Det skriver Klassekampen.

«Vi har fått nok. Og nå har vi til og med fått kraft. Kraften til å på alvor ta tilbake ordet og den makten som for lengst burde vært vår.», lyder presentasjonen på nettsiden.

En av initativtakerne er den svenske skuespilleren og skribenten Cissi Wallin. I 2017 anklaget hun medieprofil Fredrik Virtanen for å ha voldtatt henne 11 år tidligere. Virtanen mistet jobben i Aftonbladet. Han har anmeldt Wallin for ærekrenkelser og skrevet bok om opplevelsen.

Wallin er redaktør for Gardets.nu sammen med Hanna Bergwall og Kajjan Andersson.

Fakta: Gardet Svensk feministisk nettsted lansert onsdag 22. mai. Cissi Wallin, Hanna Bergwall og Kajjan Andersson er redaktører for nettsiden. Målet med nettsiden er blant annet å utfordre deler av det presseetiske systemet i Sverige og kjempe for kvinners rettigheter. Redaktør Cissi Wallin åpner blant annet for å navngi dømte voldsmenn X

– Svenske medier gjorde spesielt tre feil

Fredrik Virtanen er bare én av flere enkeltpersoner som ble navngitt i media og anklaget for overgrep i Sverge under #metoo. I Norge var #metoo-avsløringene i større grad preget av anonymitet.

– Svenske medier gjorde spesielt tre feil: De hadde en overdreven bruk av anonyme kilder, de fremsatte udokumenterte påstander, og de navnga dem som var anklaget, sa den svenske presseombudsmannen Ola Sigvardsson til Aftenposten i desember.

I 2018 ble 17 av 18 vurderte #metoo-saker felt av Pressens Opinionsnämnd (PON), som er det presseetiske organet i Sverige. Til sammenligning har Pressens Faglige Utvalg (PFU) i Norge kun mottatt én klage på #metoo-dekningen. Ingen norske mediehus er felt.

– Presseetikk er kjempeviktig

Gardets første artikkel navngir en mann som i 2000 ble dømt for mishandling av forfatteren Unni Drougge.

I et intervju med bransjenettstedet Medievärlden omtaler Wallin svenske medier som «for feige» og viser til at pressen i andre europeiske land er mer liberale når det gjelder å identifisere forbrytere.

– Presseetikk er kjempeviktig, men det finnes en etikk i den andre retningen som er minst like viktig, som handler om å verne allmennheten og beskytte kvinner og barn for fømte forbrytere, sier hun.

Amanda Oxell, en av nettstedets faste skribenter, presiserer overfor Klassekampen at navngivning av overgripere ikke er et mål i seg selv, men at formålet er å være en megafon for kvinner som av ulike grunner ikke kommer til orde i tradisjonelle medier.