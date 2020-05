Jason Isbell: Leverer sitt fjerde knallalbum på rad

Amerikanske Jason Isbell innrømmer at han har følt på et stort press i arbeidet med sitt syvende soloalbum Reunions. Hvorfor? «Well, I made three good records in a row», som han med rette sier i et intervju med magasinet GQ.

41-åringen kunne lagt til at forgjengerne Something More Than Free (2015) og The Nashville Sound (2017) begge vant Grammy-pris for beste americana-album, men likevel slappet av. Med Reunions har Jason Isbell nemlig skapt sitt fjerde fabelaktige album på rad. Det første var Southeastern i 2013.