– Det eneste jeg kan si nå, er at dette er det sykeste som har skjedd i livet mitt, og jeg gleder meg veldig, sier regissør Jarand Herdal på telefon.

Netflix har nettopp annonsert nyheten om at Kadaver blir den første norske filmen med premiere hos strømmetjenesten. Men detaljene om hvem som spiller i skrekkfilmen og når den har premiere, er foreløpig veldig hemmelig.

Se flere bilder fra innspillingen av piloten til Kadaver i Oslo: Norsk regissør sikter mot stjernene - på dugnad

Martin Brurås/ Släger Kommunikasjon

Ifølge pressemeldingen er dette «en grøsser som viser hvor langt mennesker er villig til å gå for å overleve».

Filmen handler om en liten familie som prøver å overleve etter en atomkatastrofe. Så blir de invitert til et teaterstykke og middag på et lokalt hotell hvor gjestene etter hvert begynner å forsvinne.

– Inspirert av sann historie

Jarand Herdal startet prosjektet med å spille inn en smakebit, eller såkalt spillefilmpilot, for Kadaver allerede i 2016.

Det var et dugnadsprosjekt der flere kjente norske skuespillere stilte opp uten å få betalt. Målet var å vise frem piloten til produsenter og agenter i Los Angeles og Oslo, og deretter skaffe finansiering til en komplett spillefilm.

Selv om Herdal ikke kan si noe om hvor mye som har endret seg siden piloten, er det åpenbart at både det forlatte hotellet og maskene fortsatt er sentrale tema. Aftenposten var med på sett da piloten ble spilt i Oslo.

– Historien er inspirert av en sann historie fra Russland. Jeg har sans for den psykologiske skrekken, så jeg innrømmer at jeg er inspirert av Roman Polanski og Stanley Kubrick. Problemet er at skrekkfilmer skremmer livet av meg. Jeg får bilder inne i hodet mitt i evigheter etterpå, sa Herdal til Aftenposten i 2016.

Fakta: Jarand Breian Herdal (23) Norsk regissør aktuell med Netflix-filmen Kadaver.

Har bodd i Los Angeles siden 2013 og studerte film ved University of Southern California (USC).

Har tidligere laget filmene Clowne (2014) og Everywhen (2013).

Regisserte sin første spillefilm Everywhen som 16-åring. Den ble senere solgt til 57 land.

Har regissert en rekke musikkvideoer blant annet for Broiler, Astrid S, Tungevaag & Raaban, Alan Walker og Steve Aoki.

Paal Audestad

Satser på nordiske filmer

Denne uken annonserte Netflix at de har kjøpt filmen under Stockholm filmfestival. I tillegg til norske Kadaver, skal også svenske Red Dot ha premiere på Netflix. Strømmegiganten har også sikret seg rettighetene til en tredje nordisk film, danske Shadow In My Eyes. I motsetning til de to andre filmene, skal denne ha kinopremiere i Danmark først, men den globale lanseringen skjer på Netflix.

«Alle disse tre filmene er unike på sin egen måte, det er sterke sjangerfilmer med engasjerende historier drevet av dyktige kreatører. Sammen viser de en stor bredde av forskjellige sjangere som også vil vise allsidigheten og kvaliteten som ligger i nordisk film», sier Lina Broneus i Netflix i en uttalelse.

Filmen skal produseres av Motion Blur Films, som blant annet står bak filmer som Amundsen (2019) Den 12. Mann (2018) og TV-serien Oljefondet.

«Motion Blur Films er stolte over å produsere den første norskspråklige filmen for Netflix. Vi ser frem til å jobbe med regissør Jarand Herdal og Netflix», sier produsentene Espen Horn og Kristian Strand Sinkerud i pressemeldingen.