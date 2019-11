Fylkesmannen ber regjeringen vurdere riving av Y-blokken på nytt

Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland er kommet frem til at riving av Y-blokken er i samsvar med statlig arealplan, og at Fylkesmannen ikke har hjemmel til å ta klagene til følge, men hun legger til:

«Til tross for at det nå foreligger et juridisk endelig vedtak som tillater riving, vil fylkesmannen sterkt beklage om man nå går videre med en rask og uopprettelig gjennomføring av vedtaket uten at departementet/regjeringen foretar en ny vurdering av de tunge innvendingene som er kommet mot rivingen.»

Fortidsminneforeningen, Norske arkitekters landsforbund og Oslo arkitektforening klaget i august inn Oslo kommunes vedtak som tillater riving av blokken. Det samme hadde International Council on Monuments and Sites, som er rådgiver for UNESCO.

Dette blir også kommentert av fylkesmannen.

«Det vises i så henseende spesielt til Riksantikvarens og Byantikvarens kommentarer til rivingssaken, samt øvrige uttalelser og klager fra offentlige og private arkitektur- og kulturminnemiljø. De peker alle på Y-blokkens internasjonalt anerkjente arkitektur-, kunst- og kulturminneverdier og vårt felles forvaltningsansvar for disse verdiene», heter det i vedtaket.

Fakta: Kampen om Y-blokken Y-blokken i regjeringskvartalet skulle etter reguleringsplanen for det nye regjeringsbygget rives i oktober.

Regjeringens vedtak er i stor grad begrunnet i sikkerhet. Y-blokken ble tidlig utpekt som et problem fordi trafikken på Ring 1 passerer like under den nordre delen av bygget.

Rivingen er svært omstridt. Flere miljøer har sendt inn klager til plan- og bygningsetaten på gyldigheten av vedtaket. De hevder at beslutningen ble tatt før tilstrekkelig kunnskap var innhentet.

Rivingen av Y-blokken har ikke kunnet starte før klagene er ferdigbehandlet.

Statsminister Erna Solberg uttalte til Aftenposten at det ikke lenger er sikkert at det blir bygget to nye etasjer på Høyblokken. Uttalelsen har gjort at flere nå tar til orde for at endringene også må få konsekvenser for regjeringens vurdering av Y-blokken.

Klimagassregnskap

– Fylkesmannen har vurdert jusen i selve rivetillatelsen og der har de ikke funnet noe de mener er galt. Dette er også fylkesmannens oppgave. Så er det tydelig på slutten av vedtaket at de anmoder regjeringen om å tenke seg om på nytt. Det er en beskjed vi håper regjeringen tar til seg, sier Ola Fjeldheim, generalsekretær i Fortidsminneforeningen til Aftenposten.

Et av punktene i klagene som er sendt inn omhandler at statsbygg ikke har laget et fullstendig klimagassregnskap knyttet til rivingen av Y-blokken.

I vedtaket fra fylkesmannen heter det at det ikke kan stilles krav til søker om at det skal utarbeides et eget klimagassberegning for rehabilitering av Y-blokken. Derimot skal det utarbeides et helhetlig livsløpsbasert klimagassbudsjett for hele regjeringskvartalet.

«Beregningene skal ta utgangspunkt i klimagassutslipp gjennom hele bygningens livsløp. Byggverket i denne saken er omsøkt revet, og skal følgelig ikke ha noen levetid», skriver fylkesmannen.

Hege Njaa Aschim, kommunikasjonsdirektør i Statsbygg, bekrefter at de har mottatt Fylkesmannens stadfesting av rivevedtaket og at de nå vil jobbe videre med det pågående planleggingsarbeidet i Regjeringskvartalet.

– Vi forholder oss til planene som foreligger og til det regjeringen bestemmer seg for, sier Aschim.

Vil klage inn til Sivilombudsmannen

Norske arkitekters landsforbund (NAL), som var et av forbundene som klaget inn rivetillatelsen til Fylkesmannen i august, har i forkant av Fylkesmannen avgjørelse varslet at de vil klage inn vedtaket til Sivilombudsmannen dersom slutningen om riving opprettholdes.

Bakgrunnen er at de i samråd med sine advokater i advokatfirmaet Lynx mener en godkjennelse av riving vil være i strid med flere internasjonale konvensjoner. Blant disse er konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK) og konvensjon om vern av Europas kulturminner (Granada-konvensjonen).

Videre peker de på at vedtaket om riving som ble fattet 15. juli i år er ugyldig da Y-blokken var under en ikke avsluttet fredningsprosess, og at vedtaket derfor ikke bygger på Riksantikvarens endelige tillatelse.

Teigens Fotoatelier AS

Samtidig har NAL bitt seg merke i et punkt i budsjettproposisjonen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Her åpner regjeringen for at et av de planlagte byggene i Grubbegata, det såkalte B-bygget likevel ikke skal bygges.

Åpner for Y-blokken

I sin budsjettproposisjon skriver departementet at for å holde kostnadene i prosjektet nede, planlegger regjeringen å utnytte bestemmelsene i reguleringsplanen om byggehøyder for bygg D og bygg C avhengig av utviklingen i antall ansatte vil bygg B da kunne utgå, og arealene utnyttes på annen måte, for eksempel til byrom.

– Vi mener derfor det er mulig å koble vedtaket fra fylkesmannen opp mot uttalelsen i stortingsproposisjonen, sier Fjeldheim.

Gisle Løkken, president i Norske arkitekters landsforbund, mener dette er godt nytt for Y-blokken.

– Dette åpner opp for et naturlig resonnement om at Y-blokken må kunne få stå. Dersom arealbehovet går ned, så vil det være naturlig heller å la Y-blokken stå og i stedet la være å fjerne et av de andre byggene, sier Løkken.

Det samme mener riksantikvaren. I et brev til Statsbygg skriver Riksantikvaren at planendringen burde avventet en avklaring av ytterligere endringer i den statlige reguleringsplanen for Regjeringskvartalet som følge av endrede premisser for prosjektet. De mener å øke høyden på to av de planlagte byggene vil gi en uheldig virkning på bymiljøet i Møllergata. For å unngå en for tung utnyttelse av området mener Riksantikvaren derfor at man heller bør se etter alternative løsninger , som utvidelse av planområdet eller å løse arealbehovet gjennom å inkludere eksisterende bygningsmasse.

Caroline Støvring, en av de som har klaget på rivingsvedtaket, mener også at anmodningen fra fylkesmannen må kunne ses i sammeheng med punktet i stortingsproposisjonen.

– Byutvikling handler om prosesser og ingenting er bygget før det er bygget. Derfor er det en klok ting å revudere ting underveis, derfor ville det vært klokt å redusert andelen nybygg og heller beholdt Y-blokken. Samt at mange fortsatt ønsker at UD skal være der de er i dag, sier hun.