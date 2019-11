En forsommerdag for 11 år siden fikk jeg den siste uavhentede billetten til Harper Regan på National Theatre i London. Jeg ble vilt begeistret for dramaets originalitet og dets større filosofiske tankegods, og syntes det var skuespillerdrevet teater på sitt beste.

Likevel ble jeg litt skeptisk da Oslo-versjonens regissør, Bjørn Floberg, på lanseringen sa at han ikke egentlig var instruktør. Han var «mer en arbeidsformann som flytter på skuespillere så de kommer frem i lyset». Jeg mener denne oppsetningen er et bevis på at skuespillere ikke bare trenger lys for å skinne. De må også ha en klar kunstnerisk idé bak seg.