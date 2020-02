Saken oppdateres.

«Vår Jon sovnet stille inn på Sagenehjemmet i natt. Vi trøster hverandre», skriver Christensens kone, Ellen Horn, på Facebook. Hun er kjent som regissør, teatersjef og tidligere kulturminister.

«Vår Jon sovnet stille inn på Sagenehjemmet i natt. Vi trøster hverandre», skriver Christensens kone, Ellen Horn, på Facebook.

Jon Christensen var en av landets mest anerkjente jazzmusikere, og gjorde seg også bemerket internasjonalt. Trommeslageren var selvlært, men ble en del av Oslos jazzmiljø i ung alder. Han var svært dyktig i flere disipliner innen slagverk og perkusjon.

Horn og Christensens datter, Emilie Christensen, ble også musiker. Hun har gjort seg bemerket med bandet No. 4, som skriver visepop på norsk.

«Pappa var verdens kuleste fyr, på alle måter. Han kommer til å bli savnet», skriver hun i en SMS til Aftenposten.

Dette kan blant annet høres på to av de viktigste albumene i norsk jazzhistorie: Afric Paperbird med Jan Garbarek Quartet i 1970, og Belonging med Keith Jarrett, Jan Garbarek og Palle Danielsson i 1974. Disse to albumene formet norsk jazz videre, ikke minst via kontakten med det tyske plateselskapet ECM.

I løpet av karrieren samarbeidet han også med en rekke tungvektere, som Radka Toneff, Karin Krog, Bendik Hofseth, Terje Rypdal og Bugge Wesseltoft.

Christensen har mottatt mange priser. Buddyprisen (1967), Oslo bys kunstnerpris (1987) og Årets jazzmusiker (1993) er blant disse.