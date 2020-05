«I et par år hadde jeg lett etter en hytte ved havet, en hytte så langt fra folk som mulig, men altså nær havet.»

2020 våknet jeg på det lille, men ærverdige Hotel Norge i Lillesand. Jeg hadde reist ned dagen i forveien for å se på en hytte jeg vurderte å kjøpe. I et par år hadde jeg lett etter en hytte ved havet som ikke var for dyr og ikke lå i et hyttefelt, en hytte så langt fra folk som mulig, men altså nær havet.

Men det tar tid og energi å være på hyttejakt, og jeg hadde ikke prioritert det, men nå var høstens roman levert og vårens oppdrag avlyst, så jeg satt over FINN om kveldene og kom over en som virket lovende, kontaktet megler og avtalte tid, ved firetiden den tredevte mars. Jeg kjørte hjemmefra ved tolvtiden med min trofaste Emma Hjorth i bur i bagasjerommet. I de drøye tre timene det tok, hørte jeg vekselvis koronanytt på radioen og Jens Bjørneboes Bestialitetens historie på lydbok fordi jeg er involvert i hans hundreårsfeiring til høsten, dystre saker begge deler, særlig sistnevnte, en romanfilosofisk betraktning om hvordan og mon hvorfor menneskene i uminnelige tider har slaktet hverandre på de grusomste måter den korte stunden vi puster på denne skjøre, men skjønne og fruktbare skorpen mellom ilden i jordens indre og den isende kulden i universet over oss.