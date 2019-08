Biolog om festivalgriset: – Klining, oppkast og urin er null problem. Bakteriene fra avføring er de farligste.

Inne på utedoene på Øyafestivalen har det enda ikke satt seg ekkel lukt i luften. Men biolog og forskningsformidler Åsmund Eikenes vet bedre enn de fleste hvor ille det kan bli: At stinkende gasser og partikler fra avføringen kan henge seg i luften og kan ende opp i munnen, i nesen eller på klærne til neste besøkende.

– Det er kvalmt, men det er sånn det er, sier Kristopher Schau.

Spesial-podkast om kroppsvæskene på festival

Torsdag møter komikeren og musikeren Schau biologen Eikenes til en live-variant av podkasten Rekkomandert, for å svare på spørsmålet: Hva skjer med kroppen når man er på festival?

De to vil dykke dypere inn i de kroppslige prosessene og væskene som vi helst ikke vil tenke på, men som florerer blant publikum.

– Det første som slår meg på festival er hvor fort det går fra man drikker til det kjennes ut som blæren blir full og man må tisse, sier Eikenes.

Han kan fortelle at den første festivalølen man drikker først blir til urin etter ca. tre timer. Da har den vært en rundtur rundt i kroppen først. Når urinen først skal ut, bør man ty til pissoaret om man kan, mener han. Kombinasjonen mellom væske urinere og avføringen fører til kjemiske reaksjoner som får lukten til å spres seg lettere.

– Hvis man ikke må, bør man helst unngå å pisse på andres dritt, for det bidrar til mer lukt, sier han.

Et nys får oppdrift og henger lenge i luften

Eikenes jobber til daglig som førstelektor på Universitetet i Oslo, og ga i fjor ut boken Sprut: Historien om kroppsvæskene våre. På et festivalområde fullt av folk blir man utsatt for langt flere bakterier enn man ville gjort hjemme. Noen av faktaopplysningene om dette opplever folk flest som kvalme og ubehagelige, vedkjenner han.

For eksempel fakta om nys:

– Når man nyser kommer det varm luft samtidig, slik at de minste dråpene får en oppdrift og ikke ramler ned, men fortsetter å sveve rundt på den varme skyen. Det kan vare i opp til ti minutter.

– Jøss, så det blir som et værsystem, som en sky av snørr liksom? spør Schau.

MONICA STROMDAHL

Eikenes bekrefter. Selv har Schau mer erfaring med kroppsgasser. Som vokalist i bandet The Dogs, har han opplevd en endring etter røykeloven kom.

– Etter det kjente vi når publikum fes. Det er gjerne fulle folk som står nærme som fiser. Det kan være helt sånn: «Fy da, kjente dere det eller?» Det er en moderne problemstilling, sigarettrøyken kamuflerte det liksom før.

Ifølge Eikenes fiser mennesker ca. en liter om dagen, selv om det er stor variasjon mellom folk. Vi svelger også ca. en liter spytt om dagen.

Overfører 80 millioner bakterier til hverandre

Apropos spytt, kan Eikenes informere om at festivalgjengere som kliner i ti sekunder overfører 80 millioner bakterier til hverandre. Men det er stort sett harmløse bakterier, forteller han.

– Unntaket er kanskje hvis man kliner veldig heftig med noen som har aktivt magesår. Da kan de bakteriene smitte over. Men det skal jo veldig mye til.

Oppkast er for øvrig ikke noe farlig å komme i kontakt med, dersom man skulle være bekymret for at sidemannen har drukket litt for mye.

– Syren har drept stort sett alt, så det du eventuelt får på deg er dødt, selv om det er veldig ubehagelig.

Kjenner ikke kroppen sin

Når han står midt i en folkemengde som publikum og musikken virkelig fenger, forteller Kristopher Schau at han nesten ikke kjenner kroppen sin. Han får en følelse av velbehag.

– Du tenker ikke på små vondter eller sånne ting. Det er bare syn og hørsel igjen, sier han.

Alkoholen kan bidra til å smalne sansene og forsterke denne følelsen, forteller Eikenes.

Schau forteller også at han kan bli svett og utmattet etter konsert, noe Eikenes sier gir mening rent fysiologisk. Det er noe med musikk som utløser hormoner som trigger lykkefølelse. Man vet ikke helt hvorfor, men mange får et ønske om å bevege seg og noen begynner å gråte, noe som er unikt for menneskearten.

Husk å spise og drikke!

Kroppen får også lite hvile på festival, slik at musklene kan bli trette. Det kan dermed være lurt og spise og drikke godt for å motvirke slitenheten, forteller Eikenes.

Hadde du det skikkelig bra sist festival, kan også det påvirke årets opplevelse.

– Det er fordi vi bruker mange av de samme cellene i hodet til å huske hva vi opplever og hvor vi er. Så hadde man det veldig bra her sist, henter kroppen frem de minnene, sier han.

De to avslutter samtalen med en tur bort til veggen med Antibac, på oppfordring fra Eikenes. Han konkluderer med at folk ikke har grunn til å være bekymret for deling av kroppsvæsker, så lenge de tar enkle forholdsregler slik som denne.

– Det var bra vi endte ved Antibacen, for bakteriene fra avføring er de farligste. Klining, oppkast og urin er null problem.