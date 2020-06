Tirsdag skrev Aftenposten at Kanonhallen på Løren kan bli Nationaltheatrets nye midlertidige hjem når den fem år lange rehabiliteringen av teateret starter i 2022. Det til tross for at Oslo kommune og Nationaltheatret ett år tidligere hadde kommet til enighet om at teateret kunne flytte inn i det gamle Munchmuseet på Tøyen. Siden har ingenting skjedd.

Dette opprører Marianne Borgen, Oslos ordfører.