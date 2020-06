Da Wolfgang Amadeus Mozart fortsatt var godt under 30 år, hadde han for lengst oppdaget det som skulle gjøre ham udødelig for ettertiden: Den nærmest perfekte balansen mellom musikk som var lett som en fjær og samtidig ubegripelig komplisert.

I et kjent brev til sin far i 1782 beskrev han klaverkonsertene nr. 11, 12 og 13, som han var særlig fornøyd med, slik: