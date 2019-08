Ukens kulturtips: herlig tenåringsdrama, himmelsk gospel og en klassiker fra bokhyllen

Er du på jakt etter en morsom, rar og hjertevarm serie, men som likevel har en god dose med samfunnsrealisme? Da er Derry Girls serien for deg. Serien tar for seg livet i den lille byen Londonderry i Nord -Irland på begynnelsen av 90-tallet. Uskyldige tenåringsproblemer blir flettet sammen med en alvorlig politisk og religiøs konflikt, i hverdagen til 16 år gamle Erin og hennes vennegjeng. Serien dyrker 90-tallsnostalgien, men handler først og fremst om noe så tidløst som å ha drømmer for fremtiden.

Over to kvelder i 1972 ble Aretha Franklin filmet mens hun spilte inn gospelalbumet Amazing Grace Live i en baptistkirke i Los Angeles. Det tok nesten 50 år før filmen ble sluppet, men ifølge vår anmelder Erlend Loe er den verdt å vente på: «Resultatet er et unikt dokument. Det er energisk, rørende, intenst og har kapasitet til å bringe hedninger tettere på kristen fellesskapsfølelse enn noen annen film jeg kan komme på i farten»