Kvinner i massivt mindretall på hitlistene: – Vi må ha litt mer baller

Musikkbransjen reagerer på at mannlige produsenter totaldominerer hitlistene på Spotify. – Henger sammen med en generell mannsdominans i musikklivet, sier Siri Haugan Holden i Balansekunst.

– For mange kvinner er det nok innprentet i dem at menn er best på å produsere musikk. Da blir man redd for å prøve og for å ta plass.