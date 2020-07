Storfilmen «Tenet» får premiere utenfor USA først – kommer til Norge 28. august

Nå har Christopher Nolans storfilm «Tenet» omsider fått premieredato: 26. august. Og det er verden utenom USA som først får se scifi-thrilleren.

Storfilmen «Tenet» har nå fått premieredato i august på 70 markeder utenfor USA. SF Studios / Warner Bros

NTB

Nå nettopp

Premieren står først i 70 territorier, blant dem Australia, Canada, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Korea, Russland og Storbritannia.

Først 3. september åpner «Tenet» i utvalgte amerikanske storbyer, melder Variety. På hjemmebane i USA har antallet koronavirustilfeller økt de siste ukene, noe som har vanskeliggjort planene om kinogjenåpninger der.

Nå håper Warner Bros-studioet at markeder utenfor USA vil være med på å redde inntektene, siden kinoene i land som er i ferd med å gjenåpne desperat trenger nye Hollywood-filmer for å lokke publikum.

Ifølge Kampanje vil «Tenet» ha premiere 26. august i Sverige, Danmark og England, før den lanseres i Norge 28. august.

– Det er klart det er gode nyheter. Den har vært forskjøvet fra 17. juli, så ble det 31. juli og det er gått stykkevis, og vi tenkte at nå var det fare for at den tar et stort sprang, men det har den ikke gjort likevel, sier Guttorm Petterson, administrerende direktør i Film & Kino, til nettstedet, og påpeker:

– Jeg er glad for at den nå kommer, for da er det sjans for at det slippes flere store engelskspråklige filmer som vi er avhengig av, i tillegg til de norske.