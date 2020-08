Nytt fra Jarvis: «På sitt beste er dette topp pop»

Legende med en god søknad om å få bli gammel i popmusikkens verden.

Torsdag i neste uke skulle den britiske pophelten Jarvis Cocker (56) og hans nye bandprosjekt Jarv Is ... vært et selvsagt høydepunkt for mange av oss under Øyafestivalen i Oslo.