Kunstnere danner eget boligbyggelag – vil ha kunstnerboliger i Hovinbyen

– Kombinasjonen av skyhøye boligpriser og lave inntekter for kunstnere gjør at behovet for å gjøre noe med boligsituasjonen er prekær, sier Ruben Steinum. Nå etableres Kunstnernes boligbyggelag.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn