FpU vil fjerne Medietilsynet

– Vi leter alltid etter kuttmuligheter i byråkratiet, og mener at et medietilsyn med over 30 ansatte er dårlig bruk av skattebetalernes penger, sier FpU-formann Bjørn-Kristian Svendsrud til Dagbladet.

Medietilsynet jobber for at alle skal ha tilgang til et variert TV- og radiotilbud og et bredt utvalg av forskjellige aviser over hele landet.

Svensrud mener målsettingene til Medietilsynet, som blant annet handler om å sørge for et bredt spekter av redaksjonelle nyheter og sørge for at mediene overholder særskilte regler, kan overlates til andre, deriblant mediene selv, lovdata og Konkurransetilsynet.

– Vi mener ikke nødvendigvis at Medietilsynet gjør en dårlig jobb. Poenget vårt er at det er en jobb som utføres av et unødvendig organ med flere titalls personer, sier han.

Ungdomspolitikeren har tro på gjennomslag når forslaget skal behandles på Frps landsmøte til helgen.

– Jeg mener dette er et godt gammelt Frp-forslag om å kutte i byråkratiet. Derfor har jeg stor tro på at vi kan få flertall, selv om bare en drøy tredel av landsstyret var enig med oss.

Direktør i Medietilsynet Mari Velsand vil ikke kommentere saken, men sier på generelt grunnlag at de utfører det samfunnsoppdraget de har fått.