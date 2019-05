– Personlig mener jeg Steve Bannon er så intellektuelt svak at det er bortkastet å lytte til ham. Men at ytringene hans er dumme eller frastøtende, bør ikke være kriteriet for om han skal komme til orde.

Det sier Eric Heinze, professor ved det juridiske fakultetet ved Queen Mary University i London, til Aftenposten. Han er sterkt mot å nekte Bannon en scene.