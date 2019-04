Dette er den virkelige verdenshistorien som har inspirert Game of Thrones

I serien basert på bøkene til George R.R. Martin møter vi folk, land og kongeriker med ulik kultur, natur og styresett, alt satt i en fantasiverden som teknologisk og materielt har fellestrekk med historiske samfunn i vår egen verden.

Det meste av handlingen i Game of Thrones utspiller seg på kontinentet Westeros. De siviliserte delene av Westeros kalles for De syv kongedømmene, selv om området nå er samlet under én konge. Det er ikke veldig dristig å anta at dette er inspirert av de angelsaksiske kongedømmene som styrte England etter at romerne trakk seg ut, og fram til vikingene og senere normannerne kom på 900— og 1000-tallet. Tallet på kongedømmer varierte i virkeligheten over tid, men disse er også kjent som "De sju".