Dagens quiz: Onsdag 8. mars 2023

07.03.2023 19:30

1. Hva heter avisen som ble lansert av Aftenposten i 2012?

2. Hva heter frontfiguren i The Pretenders?

3. Hvilket land tok flest gull under årets innendørs-EM i friidrett?

4. Hvem var utenriksminister i USA fra 2009 til 2013?

5. I hvilken by ligger industrihalvøya Herøya?

6. Hvor befinner deltamuskelen seg?

7. Hva heter de to minste planetene i vårt solsystem?

8. Hvilken plante heter mælkebøtte på dansk?

9. Hva kalles karbondioksid i fast, presset tilstand?

10. Hvilken amerikansk artist albumdebuterte i 2001 med «Songs in A Minor»?

1. Aftenposten junior.

2. Chrissie Hynde.

3. Norge.

4. Hillary Clinton.

5. Porsgrunn.

6. I skulderen.

7. Merkur (minst) og Mars.

8. Løvetann.

9. Tørris.

10. Alicia Keys.

