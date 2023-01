Dagens quiz: Tirsdag 10. januar 2023

I hvilken svensk TV-serie møter vi Patrik, Lisa, Emma og Martin, som alle er skilt?

09.01.2023 19:30

1. Demonstranter tok seg søndag inn i Kongressen i Brasil. I hvilken by skjedde det?

2. Hvilken bilprodusent står bak modeller som Insight, Jazz og CR-V?

3. Hva står Kat for i psykologien?

4. Hvem vant hedersprisen under årets Idrettsgalla?

5. Hvilke tre kornsorter produseres det mest av i verden?

6. Hvilken yrkestittel brukes i dag om det som tidligere het arbeidsterapeut?

7. Hvilken plante har en viktig rolle på kjøkkenet og det latinske navnet Olea europaea?

8. Norge gjør krav på en stor del av det antarktiske fastlandet. Hva kalles området?

9. I hvilken svensk TV-serie møter vi Patrik, Lisa, Emma og Martin, som alle er skilt?

10. Hvor utkommer Oppland Arbeiderblad?

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn