Artisten Frank Hammersland (53) er død

Den bergenske artisten, blant annet kjent som frontmannen i Pogo Pops, Frank Hammersland er død. Han ble 53 år gammel.

Pogo Pops fra Bergen. Frontfigur Frank Hammersland (t.v.). I bakgrunnen Viggo Krüger, Nicolai Hamre og Dominic O'Fahey.

20.01.2023 15:12

Frank Hammersland var kjent som frontmannen i Pogo Pops, Popium, Evig Din For Alltid og var høyt respektert i det bergenske musikkmiljøet. Artisten sto på scenen for siste gang under festivalen Over Oslo sommeren 2022.

Hammersland døde av kreft, skriver Bergens Tidende.

Etter konsertene i fjor sommer kom innleggelsene hyppigere, men Hammersland var aktiv helt til det siste og jobbet med å ferdigstille et nytt soloalbum, skriver avisen.