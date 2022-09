«Andor» er den beste serien fra «Star Wars»-fabrikken

«Star Wars»-serien om opprøreren Cassian Andor er laget av mannen som skrev «The Bourne Legacy». Det merkes.

Stellan Skarsgård og Diego Luna spiller Luthen Rael og Cassian Andor i den nye «Star Wars»-serien «Andor». Sammen kjemper de en smart kamp mot imperiets okkupasjon.

Asbjørn Slettemark Serieanmelder og journalist

27 minutter siden

«I have been in this fight since I was six years old», sier opprøreren Cassian Andor. Ikke i den nye serien «Andor», men i filmen «Rogue One: A Star Wars Story» fra 2016.

Ordene faller med en intensitet og emosjonell kraft som mangler sidestykke i «Star Wars»-universet. De var et høydepunkt i en generelt knallsterk film fra en franchise som ofte rører og roter.