Operaer, konserthus og teaterscener har mistet 25 prosent av publikum: – Det går en grense, og der er vi nå

Publikum har ennå ikke kommet tilbake etter pandemien. Det Norske Teatret tar ukonvensjonelle grep.

Et koronastengt teater våren 2020. Publikum har ennå ikke kommet tilbake til Det Norske Teatret, som har hatt en nedgang i antall besøkende på 33 prosent. Vis mer

En stor andel av landets scener for konsert- og teatervirksomhet sliter med å trekke publikum etter pandemien. Det viser en ny rapport fra Kulturdirektoratet.

At publikums vaner har endret seg, får store konsekvenser for institusjonene. Ved Det Norske Teatret i Oslo har de satt i gang en kronerulling for å bøte på tapte inntekter.