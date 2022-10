Han har beveget jazzen. Nå gjør han det igjen.

Arild Andersen styrker sin posisjon som kraftsenter i norsk og internasjonal jazz.

Bassist Arild Andersen imponerer – igjen og igjen.

Dette er ikke første gang Arild Andersen (76) omgir seg med yngre musikere og spiller frem kvalitet.

Det er snart 50 år siden albumet «Clouds in My Head» så dagens lys. Utgitt på ECM i 1975. Der hadde bassisten med seg de to tjueåringene Jon Balke og Pål Thowsen. Selv var han 30. Ti år senere spilte Andersen med Nils Petter Molvær og Tore Brunborg i kvintetten Masqualero, et band som har satt spor i norsk musikkhistorie.