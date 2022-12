Dagens quiz: Torsdag 15. desember 2022

Lars Unar Larsen Vegstein

6 minutter siden

1. Hva heter Japans høyeste fjell?

2. Hva er ister, som blant annet brukes i medisterdeig?

3. Hva var originaltittelen på filmen «Tid for ømhet», som vant Oscar for beste film i 1984?

4. Hvilken urt trenger du for å lage béarnaisesaus?

5. Fra hvilket land kommer godteriet Tyrkisk Pepper opprinnelig?

6. Hva heter administrasjonssenteret i Nesodden kommune?

7. Hvilken japansk bilprodusent har seks stjerner som logo?

8. Hva er det norske navnet på det svensker kaller en affisch?

9. Hvilken partileder heter Bjørlo til mellomnavn?

10. Hva heter USA på fransk?

1. Fuji-fjellet (Fuji-san).

2. Innvollsfett.

3. «Terms of endearment».

4. Estragon.

5. Danmark.

6. Nesoddtangen.

7. Subaru.

8. Plakat.

9. Audun Lysbakken.

10. Les États-Unis.

