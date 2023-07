ChatGPTs politiske slagside kan være uunngåelig. Den er til og med ønskelig, mener forsker.

Må ChatGPT være venstrevridd? KI-forsker hevder en viktig årsak er faktabaserte svar.

Open AI hevder at den politiske slagsiden til ChatGPT ikke er tilsiktet. Vis mer

Gi meg sammendraget

En rekke ferske forskningsstudier ga samme resultat: ChatGPT utgir seg for å være nøytral. Men den er klart politisk venstrevridd.

Nylig skrev Aftenposten at professor Jochen Hartmann mener språkmodeller bør trenes til å bli så nøytrale som overhodet mulig. Selskapet bak ChatGPT påstår at alle former for slagside er feil, ikke funksjoner. Professor Lilja Øvrelid påpekte at en pratebot som ChatGPT vil ha enorm påvirkningsevne over hele kloden.