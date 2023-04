Dagens quiz: Tirsdag 18. april 2023

Hva heter Frankrikes høyeste fjell?

17.04.2023 19:30

1. Alfa, beta og gamma er de tre første bokstavene i det greske alfabetet. Hvilken bokstav har fjerdeplass?

2. Hva er dagens navn på fotballstadionet som tidligere har hett Komplett Arena og Sandefjord Arena?

3. Hva kalles læren om seksuelt overførbare sykdommer?

4. Hva er tittelen på et dikt av Halldis Moren Vesaas og en roman av Olaug Nilssen?

5. Hva heter Frankrikes høyeste fjell?

6. Hvilke tre farger inngår i flagget til Madagaskar?

7. Hvilken institusjon har adresse Kirsten Flagstads plass 1?

8. Hvilken religion ble grunnlagt av den kinesiske filosofen Laozi?

9. I hvilket land har Kaja Kallas vært statsminister siden 2021?

10. Hvilket skotsk band med repetetivt navn hadde i 1994 stor suksess med sin coverversjon av «Love Is All Around»?