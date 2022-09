Ikke helt klar for helvete ennå

Ozzy synger overraskende bra på et ellers altfor langt og nokså bakpå tungrockalbum.

Ozzy Osbourne. Er mannen «Immortal», for å låne en låttittel fra dette nye soloalbumet?

I prinsippet er jeg motstander av å mobilfilme konserter, både for egen og ikke minst artistens del. Irritasjonen over å måtte oppleve et show gjennom personen foran meg sin mobil, er enorm. Enkelte ganger gjør jeg likevel korte unntak, også for meg selv.

Ett slikt var da Ozzy Osbourne og hans Black Sabbath kom på farvelturné til festivalen Tons of Rock i Halden i 2016. Den avsluttende klassikerlåten «Paranoid» måtte liksom filmes. Å høre opptaket i etterkant, var en sjokkerende opplevelse. Hva i all verden var det han drev med, selveste Ozzy?