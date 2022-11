Bokanmeldelse: Kritikken kom til nytte

Marte Michelet er mindre sleivete i den nye utgaven av «Hva visste hjemmefronten?».

Så langt er det kommet seks bøker i Michelet-føljetongen.

Ingunn Økland Kommentator og hovedanmelder

Kynisk. Det harde ordet ble klistret på Gunnar Sønsteby i første versjon av «Hva visste hjemmefronten?» (2018).

Marte Michelet har fjernet det i sin reviderte utgave av boken, som utkom torsdag. Hun skriver ikke lenger at Arvid Brodersen «feier hele sin rasehygieniske fortid under teppet». Eller at jødiske flyktninger måtte betale Alf Pettersen en «hinsides» høy pris for transport til Sverige.