Dagens quiz: Tirsdag 22. november 2022

15 minutter siden

1. Hva ble resultatet i finalekampen mellom Norge og Danmark i håndball-EM?

2. Hva er dagens navn på skolefaget som tidligere het heimkunnskap?

3. Hva kalles den lille kjeksen som inntas under nattverden i en gudstjeneste?

4. Fra hvilket land kom art deco-kunstneren Alfons Mucha?

5. Hva kalles den delen av respirasjonssystemet som starter der luftrøret deler seg?

6. Hva brukes som behandling i helioterapi?

7. Fra hvilket land kommer flyselskapet Vueling?

8. Hvem var Sovjetunionens leder fra 1964 til 1982?

9. Under hvilken forkortelse er det britiske film- og TV-akademiet kjent?

10. Hvordan lyder de syv første ordene i Mariah Careys «All I Want for Christmas Is You»?

1. 27–25 til Norge.

2. Mat og helse.

3. Oblat.

4. Tsjekkia.

5. Bronkiene.

6. Sollys.

7. Spania.

8. Leonid Brezjnev.

9. Bafta.

10. «I don't want a lot for Christmas».