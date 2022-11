Filter Nyheter ønsker ikke å møte myndighetens krav: – Det mangler ikke på utspill fra skravleklassen

Forrige uke fikk nettavisen Filter Nyheter avslag på søknad om pressestøtte. Grunnen: De hadde for lite meningsjournalistikk. – Det oppfordrer til enda mer lettvint debattstoff, sier ansvarlig redaktør Harald Klungtveit.

Filter Nyheter-redaktør Harald Klungtveit mener Medietilsynets krav til pressestøtte har uheldige konsekvenser for det norske medielandskapet.

12 minutter siden

Filter Nyheter ble startet i 2016 og satser på gravejournalistikk. De har blant annet gjort seg bemerket for saker om konspirasjonsteorier og høyreekstremistiske miljøer i Norge.

I høst avslørte de for eksempel at en politiker for Sverigedemokraterna deltok da Den nordiske motstandsbevegelsen marsjerte i Oslos gater. Avisen har tidligere fulgt og vist hvordan norske ungdommer opptrer i høyreekstreme nettfora.