Leker i vel trygt farvann

Anna of the Norths tredje album er godt produsert og spilt, men alt treffer ikke.

Anna of the North har gitt sin nye plate en konseptuell innpakning av melankoli og fargesprakende magi midt i det dagligdagse.

7 minutter siden

Anna Lotterud har klatret stødig i rekken av norske popartister. Under pseudonymet Anna of the North har hun etterhvert fått en god del fans og mange millioner lytt der folk hører musikk. Nylig var hun også med i tv-programmet «Hver gang vi møtes», selve svenneprøven for å være en folkekjær artist.

Nå kommer det tredje albumet fra den norske popstjernen, akkurat i tide til å følge oss gjennom høstmørket.