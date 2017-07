Den norsk-russiske sangerinnen Lilly Jørstad (31) fikk norsk pass i juni, og dermed ble den norske deltagelsen i Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse doblet.

Bassbarytonen Christian Valle (25) var den eneste nordmannen som hadde kommet gjennom nåløyet i skarp konkurranse med 243 søkere fra 40 nasjoner.

Lilly var russisk da hun sang seg inn i konkurransen. Nå har hun etter lang tids kamp fått norsk statsborgerskap.

A. Roshchepkin

Fakta: Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse En av verdens ledende sangkonkurranser

Foregår i Oslo 8.–18. august med finale i Operaen

Arrangeres annethvert år i Oslo for sangere fra alle verdensdeler.

Konkurransens mål er å hjelpe unge talenter til en fremtidig karrière.

Den er også en brobygger mellom norsk og internasjonalt musikkliv.

– Jeg er så utrolig stolt og glad for å få lov til å representere Norge i sangerkonkurransen, sier Lilly Jørstad på telefon fra Italia, der hun nå har sin base. Hun har tidligere deltatt i konkurransen i Oslo, men da som russisk sangerinne.

Hun kom til Vadsø og Norge i 2006 sammen med moren sin etter ordningen for de såkalte Kola-nordmenn og er den eneste fra Norge som har studert på La Scala-operaens prestisjetunge akademi i Italia.

Etterkommer av Kola-nordmenn

Lilly Jørstad bærer med seg en dramatisk familiehistorie. Hun er født og oppvokst i Russland og er etterkommer av nordmenn som utvandret til Kolahalvøya på 1870-tallet og slo seg ned på Fiskerhalvøya. Hennes oldefar Emil Jørstad ble skutt og drept under Stalins terrorvelde i 1937. De norske bosetningene ble senere revet, og befolkningen ble tvangsflyttet til andre steder i Sovjetunionen.

A. Roshchepkin

Ca. 1000 nordmenn bodde på Fiskerhalvøya da Sovjetunionen stengte grensen etter revolusjonen i 1917. Noen rømte tilbake til Norge, men de fleste ble igjen og måtte tåle forfølgelse og mistenkeliggjøring. Mange ble sendt til arbeidsleirer i Sibir, andre ble tvangssendt sørover. På 1990-tallet fikk Kola-nordmennene emigrere til Norge igjen.

Endelig norsk sanger

Etter en lang og kronglete kamp mot norske myndigheter kan Lilly Jørstad endelig glede seg over norsk statsborgerskap, som den siste under ordningen for Kola-nordmenn.

– I mai fikk jeg beskjed fra UDI om at jeg var innvilget statsborgerskap, og 5. juni fikk jeg mitt norske pass, sier mezzosopranen.

Hun har fått både utmerkelser og priser for sin sang, blant annet vant hun førstepris i den internasjonale sangerkonkurransen i Portofino i fjor. Hennes studie- og utenlandsopphold bidro til at det drøyde før hun fikk sitt røde pass. Hun hadde ikke tilbrakt nok tid sammenhengende i Norge til å fylle kravene til statsborgerskap. Men nå er alt i orden, og Lilly trekker et lettelses sukk.

– Jeg har levd i spenning

– Jeg har levd i spenning, og det har vært utrolig stressende, noe jeg merket da jeg deltok i BBC Singer of the World- konkurransen i Cardiff tidligere i sommer, sier Jørstad. Nå gleder hun seg til å konsentrere seg fullt og helt om sin sangerkarrière.

I sommer skal Lilly blant annet turnere med dirigenten Zubin Mehta i Beethovens 9. symfoni.

Skyhøyt nivå i årets konkurranse

– At to norske sangere har klart å komme inn i dette topplaget, er helt strålende, sier daglig leder av Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse, Lars Hallvard Flæten.

Konkurransen tiltrekker seg sangere fra hele verden og arrangeres annethvert år.

– Vi når veldig godt ut i verden, og det er vi glad for. Opptaksjuryen sier at nivået er skyhøyt og at det var vanskelig å velge de 40 som skal komme til Oslo i august for å delta, sier Flæten.

Sensasjonell vinner i 2015: Lise Davidsen gjorde rent bord

Privat

Kvinner dominerer konkurransen

Trønderen Christian Valle bor i London, der han tar sin mastergrad i sang. Bassbarytonen er svært fornøyd med å ha kommet gjennom nåløyet til konkurransen og gleder seg til å synge i Oslo.

I sommer har han hatt en rolle i Händels Semele i London, der den nye operasjefen Annilese Miskimmon hadde regien.

– Vi hadde fulle hus hver eneste kveld, sier barytonen, som gleder seg til å konkurrere i Oslo. Nå møter han Annilese Miskimmon igjen. Hun sitter i den internasjonale juryen.

Ifølge Flæten er det kvinner som dominerer konkurransen. Han synes derfor det er hyggelig at en norsk baryton har kommet med i kampen om heder og ære.

Årets Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse foregår i Oslo 8.–18. august med finale i Operaen.