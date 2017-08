Slik skildrer de to søstrene Vigdis og Helga Hjorth samme situasjon

Vigdis Hjorths prisbelønnede roman Arv og miljø var en av de mest omdiskuterte og bestselgende bøkene som ble utgitt i fjor. Nå har søsteren Helga Hjorth skrevet en roman med tittelen Fri Vilje der hun forteller sin versjon av familiehistorien.

Les intervjuet med Helga Hjorth: – Jeg ville stå opp for foreldrene mine, og jeg ville si noe om hvordan det er å bli utsatt for dette.

Flere steder i de to romanene beskrives de samme situasjonene i familien, men med ulik synsvinkel.

I begge romanene skildres for eksempel et møte mellom mor og fire søsken hos revisoren, for å gjennomføre arveoppgjøret etter farens død.

Slik skriver Vigdis Hjorth om møtet hos revisoren i «Arv og Miljø»:

«Kanskje la de merke til at det lå to sammenbrettede ark foran meg, liksom klare, men med den blanke siden opp så de ikke kunne vite om det sto noe på dem eller om det var papirer jeg hadde tatt med meg for å ta notater. De andre hadde også papirer foran seg, bortsett fra mor, blanke ark og flere penner, mens jeg åpenbart hadde hatt papirene som lå foran meg med meg da jeg kom. Så de papirene foran meg og fryktet dem? [...]

Og allerede før mor begynte å argumentere, snudde jeg papirene som lå foran meg på bordet, for å komme i gang, for å få det overstått, det hadde vært uutholdelig å vente, jeg måtte ha det oversatt, overstått, oversatt og overstått, jeg brettet arkene ut og så bare på dem, leste:»

Slik skriver Helga Hjorth om møtet i «Fri Vilje»:

«Hendene til Vera var begynt å styre med noen papirer som ikke hadde vært der tidligere.

«Nå har jeg noe jeg vil si», sa hun.

Hun forberedte seg, fant frem et par briller, det hadde jeg aldri sett henne med før. Arkene hennes hadde helt tydelig vært brettet ut og sammen flere ganger, blitt tatt opp og ned av vesken. De hadde vært i hendene på noen som hadde svettet og skjelvet, blitt gjennomlest, fylt av notater, blitt vendt, hadde byttet plass i bunken.

Vera kremtet. Det var dette hun var kommet for, skjønte jeg, det var derfor hun var her.

Så begynte Vera å lese.»