40 år siden Elvis døde

Hvert år kommer det 600.000 besøkende fra hele verden til Presleys storslagne hus Graceland i Memphis i Tennessee. Flere tusen er ventet på onsdag, førtiårsdagen for Elvis' død.

– Elvis er den mest kjente av alle kjendiser, sier en av gjestene, Lisa Bseiso (36). Hun driver en Elvis-fanklubb i Qatar.

AP Photo/NTB scanpix

– Den Elvis som vi kjenner i dag, er ikke den virkelige Elvis, men en mytisk skapning som millioner av mennesker kan identifisere seg med på sin måte, sier den britiske forfatteren Ted Harrison, som har skrevet om bland annet Elvis-kulten.

Harrison mener at Elvis fyllet et åndelig eller religiøst tomrom hos en del av fansen.

Årsdagen markeres blant annet med en konkurranse for Elvis tributt-artister, som har så stor respekt for Elvis at de ikke kaller seg etterligninger, siden de mener ingen kan gjenskape hans utseende, stemme og tilstedeværelse.

AP Photo/NTB scanpix

– De vet at vi ikke er Elvis, men de behandler oss som om vi var ham. Det er fantastisk, vi får klemmer og kyss og blir bedt om autograf, sier en av konkurrentene, Ron Tutor fra Chicago.

På 50-tallet fikk Elvis musikkverdenen til å knake med sin banebrytende stil. Da han døde i 1977 var han 42 år, og på slutten kastet misbruk og helseproblemer en skygge over stjernen.