Faktisk en ganske dårlig start

Nettstedet Faktisk.no, som er eid av VG, Dagbladet, NRK og TV 2, har nå vært i gang en ukes tid.

Starten har ikke gått så bra. Mange av dem som er faktasjekket, har rykket ut og sagt de er uenige i konklusjonen. Siden har diskusjonen gått, med sprikende synspunkter fra kvalifiserte personer.

Akkurat dét er uheldig for noen som tar sikte på å avslutte forvirringen i viktige saker med å legge fakta på bordet.

Makt og makroner

Formålsparagrafen til Faktisk.no er relativt bred og åpner for vide fortolkninger.

For meg er valget av utvalget av saker som skal undersøkes, likevel overraskende. Ingen utsagn fra næringslivsaktører eller -organisasjoner er undersøkt. Og en forbausende liten del av sakene er rettet mot de store medieaktørerenes egne saker.

Faktasjekkingen av Dagens Næringslivs oppslag om at Stortinget hadde skaffet seg en konditor for å lage makroner til representantene, er den eneste hittil som minner om dette.

Faktisk.no kunne her forklare at det var snakk om en vanlig baker, og at han hittil ikke hadde bemesket representantene med makroner.

Et pressens faktiske utvalg

Det er uttalelser fra politikere og partier som utgjør hovedtyngden av saker som er undersøkt. Dette er kanskje naturlig, siden vi er ved inngangen til en valgkamp.

Etter lesning av sakene er det likevel uklart hva slags bidrag nettstedet prøver å gi til debatten – mer presist er det ikke foretatt noen klar avgrensning av hva som er «faktiske» forhold som skal undersøkes i de påstandene granskerne har tatt tak i.

Flere av sakene har vært grundig diskutert allerede, som undersøkelsen av utsagn fra blant andre Jonas Gahr Støre, Trygve Slagsvold Vedum og Trond Giske.

I disse sakene er det vekslet mellom å undersøke isolerte sider ved utsagnene som helt konkret kan belegges som riktig eller feil, til betraktninger om hvorvidt de er rimelige, plausible og fullstendige.

Det siste vil det nødvendigvis være delte meninger om. Og den politiske debatten ville bli enda kjedeligere hvis debattantene skulle nøye seg med utsagn som ikke kunne kritiseres for å være ufullstendige eller spissformulerte. En slik kritikk er samtidig en helt vesentlig del av den løpende politiske og offentlige debatten rundt viktige saker.

Men det må være der – på den politiske arenaen – denne diskusjonen bør gå, ikke i et slags pressens faktiske utvalg som setter merkelappen «riktig» og «feil» på politikernes sitater.

Erik Waatland / Medier24

Jensen-saken

En vellykket faktagransker trenger to nært sammenknyttede ressurser: En tilstrekkelig sterk kompetanse til å avdekke kompliserte saksforhold, og omgivelsenes tillit til at man forvalter denne kompetansen med godt skjønn og saklighet.

Den faktasaken som har vært mest diskutert den siste uken, er Siv Jensens påstand om at man etter å ha mistet 50 000 arbeidsplasser i oljerelatert industri etter prisfallet på olje, har skapt flere arbeidsplasser i privat enn i offentlig sektor.

Utsagnet var på ett punkt lite presist, nemlig i hva hun mente med den oljerelaterte industrien. Men en rekke tall og sitater fra Statistisk sentralbyrå, som leverte premissene for faktasjekken, ga klare indikasjoner på utsagnet var riktig.

Det skal vi ikke la oss overraske over; et slikt utsagn er laget i Finansdepartementets embetsverk, som sammen med SSB har landets beste kompetanse til å si noe om akkurat slike forhold.

Konklusjonen til Faktisk.no var likevel at dette var helt feil, etter en presentasjon som ga klare indikasjoner på at undersøkerne ikke helt forsto sammenhengene de selv skulle sjekke.

Les også intervjuet med Elin Ørjasæter: – Vi snakker heller om tull enn om de virkelige problemene i samfunnet

Møtet med faktaprodusenten

SSBs forskningsdirektør publiserte deretter en korrigering, der det i nøkterne vendinger ble gjort klart at faktisk.no hadde misforstått statistikk og analyser. Korrigeringen til SSB inneholdt en solid drøfting av forutsetningene for påstanden fra finansministeren, og fremstod som et godt eksempel på en tillitsvekkende faktasjekk.

I denne situasjonen valgte Faktisk.no likevel å fastholde sin posisjon i det som mest likner på en polemikk mot forskningsdirektørens uttalelser.

Knapt noen som kan økonomi og leser bidragene i diskusjonen, vil tenke at Faktisk.no har rett. De øvrige interesserte vil tenke det samme. Og det er fordi SSBs kunnskap og autoritet er så mye sterkere.

SSB har 140 års erfaring i å forstå økonomi og etablere innsikt og tillit som produsent av fakta. Der bygges kompetanse langsomt og grundig, tall og sammenhenger sjekkes, og feil korrigeres, hvis de gjøres. Her har Faktisk.no noe å lære.

Dette er en veldig liten episode, likevel er det noe storslått over dette møtet mellom vårt samfunns tradisjonelle faktagarantister – forskerne og utrederne i SSB – og de selvoppnevnte mediale faktagranskerne. Det er så man blir glad i staten og institusjonene.

Sannhet og kunnskap

Selv har jeg aldri tenkt at problemet i norsk presse er at journalister og redaktører bevisst sprer usannheter. Heller ikke politikere eller næringsliv driver noe særlig med slikt. Det er pinlig å bli tatt i feil, men lett å presentere saker på en selektiv måte som kaster lys over ens beste intensjoner og resultater og legger de dårlige i skyggen.

Andersen, Aleksander / Scanpix

Problemet er heller at alt for få journalister har kunnskaper og kapasitet til selvstendig å forholde seg til kompliserte saksfelt. Derfor blir de et lett bytte for kilder og kommunikasjonsrådgivere som presenterer saker på måter som sjelden er direkte usanne, men som har nøye tilpassede vinklinger og blindflekker.

Det er derfor dobbelt ironisk at de nye faktasjekkerne er så lite klare på hva som er fakta og hva som er synspunkter, at de kompetansemessig ikke er på høyden med saker de skal sjekke, og at de ser ut til å ha minst like store problemer som alle andre med å ta seg inn når relevant kritikk presenteres.