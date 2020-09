Filmanmeldelse: Millie Bobby Brown gjør filmen verdt å se

Millie Bobby Brown gjør filmen vel verdt å se.

Ikke ante jeg at mesterdetektiv Sherlock Holmes hadde en søster. Det har han da heller ikke i Arthur Conan Doyles bøker, men det har ikke hindret ettertiden å dikte videre.

Detektiven, som først dukket opp i A Study in Scarlet (1887), har satt et umiskjennelig preg på detektivlitteraturen og popkulturen. Fra bøker via filmer til TV-serier har Holmes løst mordgåter i mange generasjoner. Han fortsetter å fascinere i stadig nye inkarnasjoner.