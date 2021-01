Filmanmeldelse: Knapt én scene vi ikke har sett før

En vellaget, men pregløs skrekkfilm om et hjemsøkt hus.

Kjetil Lismoen

Nå nettopp

Vår vurdering:

Fakta Andre siden På kino. Regi: Tord Danielsson og Oskar Mellander. Med: Dilan Gwyn og Linus Wahlgren. Sverige. Skrekkfilm. Aldersgrense 15 år. Vis mer

Den norske distributøren gir inntrykk av at dette er enda en skrekkfilm-sensasjon fra vårt naboland. Men dessverre: Svensk skrekkfilm må nok i noen år til leve i skyggen av La den rette komme inn. For dette er for pregløst til å kunne innlemmes i den spartanske skandinaviske skrekkfilmkanon.

Spillefilmdebutantene Tord Danielsson og Oskar Mellander har en åpenbar forkjærlighet for skrekkfilmens konvensjoner. Det finnes vel knapt én scene vi ikke har sett før, på en eller annen måte.