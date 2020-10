Filmanmeldelse: Hjerteskjærende brutalt fra krigen

Hjerteskjærende brutalt om krigens dehumanisering.

Erlend Loe

20 minutter siden

Det er en rikdom at det i disse tider finnes mennesker og finansiører som kan finne på å lage en to og en halv times svart-hvit spillefilm om et barns dystre erfaringer under andre verdenskrig.

Vi kan håpe at ikke noe individ faktisk gikk gjennom alt som filmens Joska (Petr Kotlár) må utholde. Men etter å ha lest for eksempel Svetlana Aleksijevitsj De siste vitnene, eller Edgar Hilsenraths Natt, eller for den saks skyld Art Spiegelmans Maus, fremstår alt som skjer i The Painted Bird som potensielt reelle muligheter.