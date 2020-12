Dypt rørende om prosessen rundt en adopsjon

Hjelp i livets mest sårbare fase.

Erlend Loe

Nå nettopp

Vår vurdering:

Fakta I trygge hender På kino. Regi: Jeanne Herry. Med: Sandrine Kiberlain, Gilles Lellouche, Clotilde Mollet, Élodie Bouchez, Olivia Côte, Jean-François Stévenin, Bruno Podalydès, Miou-Miou. Drama. Frankrike. Aldersgrense 9 år Vis mer

En liten gutt blir født i Brest på Bretagne-kysten i Frankrike. Moren er en 21 år gammel student som ikke vil ha noe med den lille å gjøre. Vi får vite lite om hvorfor, men hun er fast bestemt på at gutten skal adopteres bort. Følgen er at et finslepent omsorgsapparat dras i gang.

Regissør Jeanne Herry beskriver prosessen med stor oppmerksomhet for detaljer og mye varme overfor alle involverte. I trygge hender er fortalt med vekt på realisme og med barnet i sentrum.