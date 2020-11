Youtube rammet av tekniske problemer

YouTube var i et par timer natt til torsdag utsatt for tekniske problemer som gjorde at folk ikke kunne se videoinnhold.

YouTube var natt til torsdag norsk tid utilgjengelig for mange brukere rundt om i verden. Foto: Patrick Semansky / AP / NTB

NTB-DPA

Nå nettopp

– Hvis du har problemer med å se videoer på YouTube akkurat nå, så er du ikke alene. Vårt team er klar over saken og arbeider med å løse den, skrev YouTube på Twitter.

Et par timer etter at feilen ble avdekket, fungerte tjenesten igjen.

– … Og vi er tilbake. Vi beklager avbruddet. Dette er nå ordnet på alle enheter og YouTube-tjenester. Takk for tålmodigheten, het det i en oppdatering.

YouTube har ikke oppgitt hvor mange av brukerne som var rammet, men nettstedet Downdetector.com, der hvem som helst kan melde inn nettsteder som er nede, registrerte at YouTube hadde tekniske problemer fra klokken 1 til 3 natt til torsdag, norsk tid, og på ett tidspunkt var det rundt 286.000 innmeldte henvendelser verden rundt samtidig.

YouTube har ikke oppgitt årsaken til problemene.